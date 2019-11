Моторни спортове Кен Блок с ново видео на едно от най-опасните пътища в света 25 ноември 2019 | 10:59 0



През 2018 година някои хора се притесняваха, че Gymkhana TEN ще е краят на най-популярната серия за автомобилни видеа. За щастие Кен Блок отново е тук, за да ни покаже втората част от Climbkhana. Ken Block's Climbkhana Two: Tianmen Mountain In His Hoonitruck! https://t.co/medUsDR0BN pic.twitter.com/MYwvKUjLNw — SXdrv (@SXdrv) November 21, 2019 Този път Кен Блок и Hoonigan Media Machine пътуват до едни от най-опасните пътища в света. Дълбоко в централен Китай се чува рева на 914-те коня на Ford F-150 Hoonitruck, докато се снима Climbkhana TWO: Tianmen Mountain. Този път Кен Блок и Hoonigan Media Machine пътуват до едни от най-опасните пътища в света. Дълбоко в централен Китай се чува рева на 914-те коня на Ford F-150 Hoonitruck, докато се снима Climbkhana TWO: Tianmen Mountain.

