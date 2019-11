Тенис Жерард Пике се надява на диалог с АТР за преместването на "Купа Дейвис" 25 ноември 2019 | 09:41 - Обновена 0



Футболистът Пике в последните години е част от множество проекти извън своя спорт, а сега е представител на консорциума “Космос”, който вложи 3 милиарда долара за 25 години. На всички е ясно, че турнир като този с участието на големите звезди в тениса, не е подходящ в календара в края на годината.



Но като за първо издание на новия формат, който събра 18 отбора и се проведе в мадридската “Ла Каха Магика” - домакин и на следващото издание през 2020 година, може да отбележи успех въпреки някои критики. Мачовете бяха интересни, въпреки че завършваха късно през нощта и се бореха за повече зрителско внимание.



Но "Слонът в стаята" е новата Купа на АТР, която стартира след 6 седмици и събира 24 отбора. Мачовете трябва да се играят в Австралия точно преди началото на първия турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия в Мелбърн.

Marcha Real pic.twitter.com/fRX4xEWmgW — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) 24 ноември 2019 г. А идеята на Пике е да обедини двата турнира и да получи повече подкрепа от АТР за избора на подходящ период за провеждане. Той игра в мача на Барселона срещу Леганес, спечелен с 2:1 в Примера, преди да направи кратко посещение на Мадрид за мача между Испания и Великобритания за "Купа Дейвис". И сам признава, че двете събития са твърде близо едно до друго в тенис календара, което не гарантира успехи.



Пике се надява на промени на върха на АТР, където италианецът Андреа Гауденци може да смени Крис Кемрод като президент и така да се увеличат шансовете за диалог.

През миналата година ние опитахме да търсим диалог с АTP. Определено ситуацията не беше идеална за нас при разговорите с президента", обясни Пике, като беше рамо до рамо с шефа на ITF Дейвид Хегарти.



"Мисля, че Новак и Рафа, като номер 1 и 2 в света на тениса, изразиха ясно мнението си и то е, че искат само едно подобно събитие. И ако е възможно, да бъде през септември в рамките на две седмици. Това е и нашето желание, нашето предложение към АТР. Няма смисъл да има две сходни състезания в кратък период в рамките на една година”, каза още Пике.

