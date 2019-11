Лече - Каляри ще се играе днес от 16,00 часа

Последният двубой от 13-ия кръг в Серия А между Лече и Каляри ще се проведе днес от 15 часа (б.р. 16 часа българско) на стадион "Виа дел Маре".

Срещата трябваше да се изиграе снощи, но поройният дъжд и наводнения терен не позволиха това и реферът взе решение за отлагането й. Такова беше желанието и на двата клуба. Двубоят между Торино и Интер (0:3) в събота се проведе при подобни условия, но не беше отложен.

Преди изиграването на мача Каляри върви пети в класирането с 24 точки, докато Лече е 17-и с 10.

