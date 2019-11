Лудогорец с подновен интерес към бразилец за 1,5 милиона евро

View this post on Instagram

ELENCO FOCADO! O #MaiorDoCentroOeste treinou na desta desta sexta-feira (7), no CT Edmo Pinheiro, visando a partida contra a equipe da Chapecoense, na próxima segunda-feira, no Estádio Serra Dourada. Vamo, VERDÃO! #AmorDePrimeira

