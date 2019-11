Празникът за Фламенго не спира, делириум в Рио (видео + галерия)

Това стана факт след загубата на основния конкурент Палмейрас с 1:2 от Гремио. Така 4 кръга преди края Фламенго има аванс от 13 точки и е недостижим на върха.

Футболистите на Фламенго се завърнаха в Рио, където ги посрещна многохилядно множество, изпаднало в делириум. Отборът дефилира в открит автобус по централните улици на мегаполиса, като дистанцията от 2,5 км беше преодоляна за близо 4 часа.

В края на парада, когато повечето хора вече се бяха разотишли, на една от улиците избухнаха безредици. Група фенове замеряха полицаите с камъни, които отговориха със сълзотворен газ, за да ги разпръснат.

Polícia assassina, do assassino Governador #AuschWitzel, acaba com a festa da torcida do Flamengo no Rio de Janeiro pic.twitter.com/v3dDVXUTRc