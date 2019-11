Марадона поздрави Динамо (Брест) за титлата

View this post on Instagram

Me da mucha felicidad poder felicitar a los jugadores, a los hinchas, directivos y cuerpo técnico del @DynamoBrest por conseguir hoy su primer campeonato en la liga de Bielorrusia. Мои поздравления!!!

Diego Maradona (@maradona) on Nov 24, 2019