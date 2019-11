Станаха ясни претендентите за “Най-добър африкански футболист на годината”

На официалната церемония, която е на 7 януари 2020 г. в Хургада, Египет, ще бъдат раздадедени призове в още седем категории, чиито номинирани също станаха ясни днес: “Най-добър млад играч на годината”, “Национален отбор на годината при мъжете”, “Национален отбор на годината при жените”, “Най-добър африкански играч на годината при жените”, “Най-добър играч на годината в африкански клуб”, “Най-добър селекционер на годината при мъжете” и “Най-добър селекционер на годината при жените”.

