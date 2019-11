Бокс Любопитно! Битка Кубрат Пулев - Адам Ковнацки подгрява реванша Уайлдър - Фюри? 24 ноември 2019 | 15:47 - Обновена 0



Адам Ковнацки (20-0, 15 KO) е спряган за следващ опонент на Кубрат Пулев (28-1, 14 KO). #KubratPulev vs. #AdamKownacki in the works for Feb.22 https://t.co/HaeNTJxPu6 — Boxing News 24 (@boxingnews24) November 22, 2019 Битката между двамата се планира за 22-ри февруари, когато ще станем свидетели на реванш между Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър. Интересното е, че срещата между Пулев и Адам щяла да бъде част от прелимите в бойната карта.

Sources: The #WilderFury2 deal, an Fox/ESPN PPV, calls for a co-feature pitting PBC vs. Top Rank if a fight can be agreed to.



One under discussion: Adam Kownacki vs. Kubrat Pulev. Other two slots will be divided. Much more here: https://t.co/HKnCkXOcNt — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) November 22, 2019

Очаква се галавечерта да се проведе в Лас Вегас, или "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк. Кобрата е безспорен претендент за титлата в тежка категория на IBF, а неговия опонент Ковнацки е веднага след него в класирането. Има вариант битката им да бъде за титлата, но всички зависи от това какво ще се случи в срещата между Анди Руис и Антъни Джошуа. Ако победителя от тази среща реши да оваканти титлата на IBF, то тогава битката между Адам и Кубрат ще има много смисъл.

Adam Kownacki likes idea of fighting Kubrat Pulev for potentially vacant IBF belt #RuizJoshua2 https://t.co/xIzGq7gJgI pic.twitter.com/YS9eoUM3ss — Bad Left Hook (@badlefthook) November 23, 2019

Адам е на 30 години и печели 15 от битките си с нокаут. Той се слави със своята сила и умения на ринга. Пулев от своя страна ще бъде голям тест за по-младия боксьор. Кобрата успя да запише две победи тази година, като по-рано този месец победи Райдел Букър.

