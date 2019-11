Ортис: Реферът отброяваше твърде бързо

Луис Ортис очаквано остана разочарован от загубата си с нокаут срещу Дионтей Уайлдър. Кубинският претендент за титлата в тежката категория на Световния боксов съвет (WBC) намекна, че при нокдауна главният съдия Кени Бейлис не е отброявал правилно.

„Опитвах се да се изправя, но реферът отброяваше твърде бързо“, каза Ортис.

40-годишният кубинец технически превъзхождаше своя шест години по-млад противник през целия мач. На моменти изглеждаше дори, че Дионтей е леко изненадан и объркан от действията на „Кинг конг“ и бе притиснат на няколко пъти в ъгъла, но успя да се измъкне. До седмия рунд той водеше в съдийските карти.

1 changes everything. @bronzebomber successfully defends his world title for the 10th consecutive time with a spectacular RD7 KO of Luis "King Kong" Ortiz. #WilderOrtiz2 #PBConFOX #BOMBZQUAD pic.twitter.com/a0SZhgvGUg