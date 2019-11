Тенис Рекорд по посещаемост на шоуто на Федерер и Зверев в Мексико 24 ноември 2019 | 10:41 0



Роджър Федерер и Александър Зверев комбинираха записаха имената си в Книгата за рекорди на „Гинес“, след като изиграха демонстративен мач пред 42,517 души в Мексико Сити в събота. Маестрото се наложи над опонента си 3-6 6-4 6-2, но далеч по-значим бе фактът, че двамата подобриха рекорда за посещаемост на тенис двубой в историята. Досега той бе притежание на Серина Уилямс и Ким Клайстерс, които събраха 35,681 фена на своя демонстративен сблъсък през 2010 г. Over 42,000 in attendance for Roger Federer and Alexander Zverev's exhibition match in Mexico City. A record-breaking crowd for a tennis match. What a sight.

#TheGreatestMatch pic.twitter.com/CWO3OE6bMR — SportingMatrix (@Sporting_Matrix) November 24, 2019 Историческото шоу се проведе в най-голямата матадорска арена в света – Plaza de Toros Mexico в мексиканската столица. След мача Маестрото коментира преживяването: „Каква грешка бе да не идвам в Мексико в продължение на 23 години! Неописуемо преживяване в толкова красива страна. Да играя пред такава великолепна публика беше изключително. Това е исторически ден, обещавам да не се бавя още 23 години до следващото си посещение.“ Саша също определи вечерта като незабравима, завършвайки обръщението си след двубоя в Twitter с „Viva Mexico“. Roger Federer and Alexander Zverev getting ready to play an exhibition match in front of a record-breaking crowd of ~42.000 fans in Mexico City. pic.twitter.com/hTERZXiJQR — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) November 24, 2019 Следващата спирка в турнето от демонстративни двубои на двамата е Кито. Федерер и Зверев вече премериха сили в Чилич и Буенос Айрес, а участието им в пропадна поради опасност от безредици. “...Roger, Roger, ole, ole, oleeee...”#FedererEnArgentina pic.twitter.com/kJfbnWgEEi — Sebastián Torok (@sebatorok) November 20, 2019 Причината беше, че в Богота стотици хора протестираха пред дома на колумбийския президент Иван Дюк, противопоставяйки се на комендантския час, наложен на столицата след ожесточени размирици. Демонстрантите изпяха националния химн и чукаха по тенджери и тигани, а това беше втори ден, в който столицата и страната са залети с протести. Има и стотици ранени. TennisKafe.com 0



