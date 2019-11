Надал показа класа и на двойки, изведе Испания до финала

Домакините от Испания се класираха за финала на турнира "Купа Дейвис" - неофициално световно отборно първенство по тенис. В "Каха Магика" в Мадрид Рафаел Надал и Фелисиано Лопес зарадваха по-голямата част от публиката с победа в решаващия мач на двойки срещу Великобритания.

Те пречупиха Нийл Скупски и брата на Анди Мъри - Джейми, след два тайбрека - 7:6 (3), 7:6 (8). Така Испания надви британците с 2:1 победи. На сингъл Кайл Едмънд срази Фелисиано Лопес с 6:3, 7:6 (3), а водачът в ранглистата на ATP Рафаел Надал се справи в мач №2 с Даниел Еванс с 6:4, 6:0.

Двойките предложиха голяма битка, в която зрителите не видяха нито един пробив. И в двата тайбрека испанците надделяха, но докато в първия те относително лесно спечелиха със 7:3 точки, то вторият бе изпълнен с интересни моменти и драма. Испанците губеха с 4:6, но спасиха двата поредни сетбола, след като при 5:6 Надал показа невероятен рефлекс и прехвърли противника от много трудна позиция, вземайки топката почти от земята.

После британците имаха трети сетбол при 7:6, но и той бе отразен - с разстрелващ форхенд на Надал, който имаше някои виртуозни изпълнения в мача на двойки. Последва мачбол за Испания при 8:7, но той бе заличен. При 9:8 Лопес и Надал имаха втори мачбол, този път при собствен сервис. Британците не успяха да върнат мощния начален удар на Лопес и двубоят приключи с триумф на домакините.

В първия мач на сингъл Едмънд поведе с 3:0 в първия сет и взе частта с 6:3. Във втория сет пробиви нямаше, а в тайбрека британецът си осигури смазващ аванс от 6:1 и със 7:3 затвори частта и мача.Във втората среща на сингъл един срещу друг се изправиха носителят на 19 титли от "Големия шлем" Надал и 42-ият в световната ранглиста Даниел Еванс. Дан Еванс бе равностоен на световния №1 до 4:4, но след това левичарят от Манакор отказа съперника си със серия от 8 поредни гейма. Надал първо реализира първия пробив в мача при 5:4, а във втория сет не даде шанс на противника си, като последните два гейма взе на нула.В неделя от 17,00 часа българско време е финалът, в който Надал и компания ще се изправят срещу изненадващо достигналия до тази фаза за първи път в историята тим на Канада.