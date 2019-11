Лион удари Ница като домакин

“Хлапетата” поведоха още в 10-ата минута след далечен удар по земя на Джеф Рейн-Аделаид. В 28-ата Лион получи правото да изпълни дузпа за фаул на Кристоф Ерел срещу Муса Дембеле, като именно нападателят я превърна в гол. В 34-ата Фернандо Марсал от състава на домакините получи директен червен картон, след като удари с високо вдигнат крак Хишам Будауи в главата.

Началото на второто полувреме се забави с около 20 минути заради димна завеса след пиротехника на домакинските фенове. Въпреки числения си превес, гостите успяха да стигнат само до един гол, след като Каспер Долберг се разписа в 78-ата минута. Асистиралият за попадението Патрик Бурне обаче си изкара втори жълт и съответно червен картон в 86-ата минута и така двата отбора завършиха срещата с по 10 човека на терена.

