Канада е на финал след обрат срещу Русия

Marat Safin is a mood.#RUSCAN #DavisCupFinalsMadrid #byRakuten pic.twitter.com/uA0nxZOZKL — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 23, 2019 В първия мач на сингъл днес Андрей Рубльов надигра Васек Поспишил с 6:4, 6:4 и даде аванс на Русия. Във втората среща на сингъл Денис Шаповалов надделя над Карен Хачанов с 6:4, 4:6, 6:4 и изравни резултата. В първия сет Хачанов пропиля аванс от 4:1, после взе втория с пробив в последния момент, но в третия Шаповалов направи брейк в седмия гейм и пречупи съперника си.

Into the final!



Canada are into the Davis Cup final 6-3 3-6 7-6(5) over Russia.#RUSCAN #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/Tqj2Xx7VWX — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 23, 2019 Срещата на двойки бе много оспорвана, но в крайна сметка Поспишил и Шаповалов победиха Рубльов и Хачанов с 6:3, 3:6, 7:6 (5), като в тайбрека руснаците водеха с 3:0 в резултата.

