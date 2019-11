НБА 157-сантиметров баскетболист прави фурор 23 ноември 2019 | 17:49 - Обновена 0



Darnell Rogers is 5'2 and he was getting BUCKETS against LSU. pic.twitter.com/5msbCgtCme — House of Highlights (@HoHighlights) November 20, 2019 Гардът на UMBC Retrievers прави фурор в колежанския баскетбол в САЩ с представянето си. Роджърс има по 14 точки и 5 асистенции средно на мач. Освен това в два от общо пет мача от началото на сезона той е отбелязвал по 20 или повече точки. Впечатляващо. Мъгси Боугс (160 см) и Ърл Бойкинс (165) са два от най-ярките примери за играчи с нисък (особено за баскетбол) ръст, които са правили впечатляващи неща с оранжевата топка. По техните стъпки изглежда е тръгнал 157-сантиметровият Дарнъл Роджърс.Гардът на UMBC Retrievers прави фурор в колежанския баскетбол в САЩ с представянето си. Роджърс има по 14 точки и 5 асистенции средно на мач. Освен това в два от общо пет мача от началото на сезона той е отбелязвал по 20 или повече точки. Впечатляващо. 0



