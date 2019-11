Лека атлетика Ласицкене с остро писмо до руските шефове: Атлетиката ни е в агония 23 ноември 2019 | 15:31 - Обновена 0



Тройната световна шампионка в скока на височина на открито Мария Ласицкене излезе с открито писмо до министъра на спорта в Русия Павел Колобков и до президента на Руския олимпийски комитет Станислав Поздняков. Това се случва по-малко от 24 часа, след като Световната атлетика обяви, че членството на Русия в организацията няма да бъде възстановено, а от Международната антидопингова агенция (WADA) препоръчаха ново спиране на правата на Руската антидопингова агенция (РУСАДА). Това решение може да бъде взето на 9 декември в Париж, когато има заседание на Изпълнителния комитет. Световната антидопингова агенция върна правата на РУСАДА преди близо 12 месеца. Това се случи след тригодишно наказание заради фалшифициране на допинг проби в периода 2012-2015 година. Ако лидерите на WADA приемат препоръките на експертната група, Русия ще получи ново наказание и вероятно изваждане от участие на олимпиадата в Токио догодина. View this post on Instagram A post shared by Мария Ласицкене (@lasitskene.maria) on Nov 22, 2019 at 2:28am PST "Руската федерация по лека атлетика в този формат ще бъде спасена само чрез драстични мерки. В Русия има успешен опит на боксьори, параолимпийци, които промениха всичко за по-кратно време. Не трябва да има "изчакайте до края на разследването" или "ще назначим един от заместниците". Новият екип, чиято задача беше да ни извади от допинг кошмара, не беше по-добър от стария. А в някои отношения даже и по-лош. Шляхтин и неговият екип трябва незабавно да напуснат постовете си и никога повече да се не връщат. И това ще бъде постигнато. С или без вашата помощ", това са част от думите на Ласицкене, насочени към спортния министър Колобков. Вчера стана ясно също и, че президентът на Руската атлетика Дмитри Шляхтин и изпълнителният директор Александър Паркин са временно отстранени от спорта заради прикриване на допинг провинения на състезателя в скока на височина Данил Лисенко. Атлетът и неговият треньор също са с временно спряни права. Ласицкене призова президента на Руския олимпийски комитет Станислав Поздняков да публикува в публичното пространство информация за извършеното от организацията в последните шест месеца. Според нея "спортистите имат право да знаят как им се помага". В края на своето отворено писмо атлетката се обръща едновременно към Колобков и Поздняков: "Редовно казвате, че един спортист е най-важната част от олимпийското движение и спорта като цяло. Дойде моментът, когато е необходимо това да се демонстрира ясно не с думи, а с дела. Атлетиката ни е в агония. Вече загубихме 4 години. Чистите спортисти още са беззащитни и нямат сигурност, че утре ще имат възможност да се състезават. В руската атлетика, както и в страната, има много достойни и мислещи хора, които искат и могат да променят нещо. Не е вярно, че няма кой да замени Шляхтин и неговия екип. Същото се отнася и за разговорите за невъзможността да се сменят треньорите, чиито "методи" са добре известни и те продължават да работят в екипа. Наистина се надявам, че с вас плуваме в една и съща лодка и наистина искаме промяна." Ласицкене спечели две от световните си титли на открито като неутрална атлетка, а заради наказанието на Руската атлетическа федерация не беше доспусната до участие на Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. Сега тя е напът да пропусне и Олимпиадата в Токио, а освен това да загуби и неутралния си статут, тъй като вече се обмисля подобен вариант.

