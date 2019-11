Отава с убедителна победа над Ню Йорк Рейнджърс

Отава победи с 4:1 у дома Ню Йорк Рейнджърс в среща от редовния сезон от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Томас Чабът се отличи с попадения и една асистенция, докато стражът Андерс Нилсон парира 30 шайби за Сенатърс.

Лоугън Браун, Тайлър Енис и Антони Дюкле също бяха точни в полза на победителите, които записаха третия си пореден успех в Лигата.

The #Sens invited four youth from local organizations who have been affected by cancer to announce the starting line-up and surprised them with an announcement that they’d drop the ceremonial puck at #HockeyFightsCancer night. pic.twitter.com/wR98ZbKyxT