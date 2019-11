Два гола за 25 секунди при успеха на Питсбърт над Ню Джърси

Джаред Маккан и Джон Марино се разписаха в рамките на само 25 секунди в третия период при победата за Питсбърг с 4:1 у дома над Ню Джърси в среща от редовния сезон от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Джейк Генцел отбеляза за 11-ти път през сезона, докато съотборникът му Доминик Кейхън вкара шестото си попадение през кампанията в полза на Пенс.

Jake Guentzel has now scored in his last FOUR home games at PPG Paints Arena, a career long streak. He has also picked up points in 77% of the Penguins' home games this season. NBD. pic.twitter.com/Usd7v0hCbC