Луис Суарес: Понякога думите на Пике трябва да се подлагат под съмнение

Нападателят на Барселона Луис Суарес коментира скорошното изказване на Жерард Пике , в което защитникът разкри, че играчите на тима са били готови да помогнат финансово на клубното ръководство, за да може Неймар да се завърне на “ Камп Ноу ”.

Пике разкри как играчите са предложили на клуба да помогнат за завръщането на Неймар в Барселона

“Това, което Жерард казва, понякога трябва да се подлага под съмнение. Той говори много убедително и има голям опит в изявленията. В този случай той знае, че играчите нямахме нищо общо със ситуацията около Неймар. Бяхме готови да го приветстваме, както правим с всеки футболист, който пожелае да дойде тук, но през цялото време бяхме отдалечени от случая”, заяви Саурес пред “Спорт”.

