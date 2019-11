Лукаку е важен играч за Интер, категоричен е Конте

Старши треньорът на Интер Антонио Конте говори за ролята на нападателя Ромелу Лукаку в клуба след входящия му трансфер на “ Джузепе Меаца ” през лятото.

"Лукаку е важен играч за нас, същото се отнася и за Лаутаро Мартинес. И двамата се справят добре, няма какво повече да се каже. Много съм щастлив и се надявам, че те ще продължат в същата светлина своето представяне. Стефано Сенси, Матео Политано, Роберто Галярдини и Алексис Санчес все още са контузени. Сенси пропусна миналия месец, той имаше няколко проблема и ние се опитваме да го върнем в най-доброто му състояние", заяви Антонио Конте на пресконференцията си преди утрешния мач с Торино.

#Inter coach Antonio Conte insists he is “very happy” with Romelu Lukaku & Lautaro Martinez as he prepares to face an old foe in #Torino’s Walter Mazzarri https://t.co/bkHzVOn05X #FCIM #TorinoInter#SerieA pic.twitter.com/U0Kmn697aP