Новият Mercedes Actros стана камион на годината

Журито на International Truck of the Year (ITotY) гласува въз основа на иновативните технологични разработки. В съответствие с правилата на конкурса титлата се присъжда всяка година на камиона, който допринася най-много за иновациите в автомобилния транспорт, които са в полза на икономиите, емисиите, безопасността, управляемостта и комфорта на превозните средства. Флагманът на Mercedes-Benz Trucks е водещ със своите присъщи качества: по-голямата част от иновациите са разработени с цел да осигурят осезаемо подобрение за шофьорите, клиентите и обществото като цяло.



Новият Mercedes-Benz Actros дава отговори на теми като безопасност, ефективност и комфорт. Те се обуславят от множество нови функции, включително MirrorCam вместо външни огледала, частично автоматизирано шофиране с Active Drive Assist, допълнителни усъвършенствани системи за безопасност като петото поколение Active Brake Assist и допълнително подобрената Sideguard Assist. Журналистите от International Truck of the Year оцениха също разширената функционалност на системата за предсказуемост и контрол на силовото управление, която вече може да се използва по криволичещи маршрути. Също така похвален бе и изцяло дигиталният мултимедиен кокпит, който замени конвенционалния в новия Actros.

Председателят на международното жури Джаненрико Грифини обобщи гласовете на журито така: „С представянето на новия Actros Mercedes-Benz изведе на нашите пътища високо модерен камион, който задава посоката към постигане на автоматизирано шофиране в бъдеще“.



За пети път Камион на годината става Mercedes-Benz Actros. След гласуване на журналисти от специализирани издания от 24 европейски държави моделът отново получи престижната титла. Историята на успеха на камиона започва през 1997 година, когато първият Actros е пуснат на пазара. С общо девет победи, Mercedes-Benz вече е най-успешната марка в борбата за отличието Камион на годината.

