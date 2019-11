Моторни спортове Алекс Маркес след първия си тест с шампионите в MotoGP: Марк е с две стъпки напред 22 ноември 2019 | 13:45 0



It’s official! @alexmarquez73 to join @marcmarquez93 at @HRC_MotoGP in 2020!#MotoGP | https://t.co/py82oauXlD — MotoGP™ (@MotoGP) 18 ноември 2019 г. След края на първия си тест в кралския клас Алекс Маркес заяви, че е имал за задача да научи няколко неща от своя брат Марк. Алекс Маркес спечели място в най-високия клас на мотоциклетизма, и то в шампионския тим на Honda, където ще си партнира със своя брат - осемкратния шампион Марк Маркес. Тестът във Валенсия бе успешен за Алекс, който не претърпя инцидент със сложната нова машина и бе на шест десети от своя брат и съотборник. "Натисках много във втория ден, но трябваше да внимаваме при по-ниски температури. Ясно е, че когато започна да търся лимитите, паданията ще започнат", коментира Алекс Маркес. След предстоящия тест на испанската "Херес" Алекс заедно с екипа си ще вземе решение с коя версия на мотора ще работи догодина в дебютната си кампания.

"Денят беше солиден. Следвах Марк на няколко пъти и се опитах да науча по нещо от всички пилоти на пистата. Марк ми сподели телеметрията си и се стараем да извлечем най-важното от информацията, с която разполагаме. Очевидно е, че Марк е на друго ниво и винаги е две стъпки напред".

