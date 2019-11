Малаховски слага край на кариерата си в края на 2020 г.

Един от най-успешните състезатели в мятането на диск в последните години Пьотр Малаховски смята да сложи край на кариерата си в края на 2020 година. Полякът има две европейски титли зад гърба си (2010 и 2016 г.) и една световна (2015 г.), но все още не е успявал да стигне до олимпийско злато.

36-годишният Малаховски има сребро от Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., като тогава беше изпреварен от настоящия си треньор Герд Кантер (Естония). През 2016 г. в Рио златото отново му се изплъзна, след като тогава беше победен от германеца Роберт Хартинг.

По-рано тази година полякът не успя да намери място във финала на Световното първенство в Доха. Малаховски ще продължи съвместната си работа с Кантер и в последня си сезон, като също така ще използва и помощта на спортен психолог по пътя към четвъртия си олимпийски финал.

“Имахме няколко разговора до момента. Забравих за Катар. Психически се чувствам отпочинал. Все още мечтая за олимпийско злато”, сподели Малаховски.

Той е един от най-популярните и обичани фигури в полския национален отбор - не само заради постиженията си, а и заради доброто си сърце. Преди време Малаховски продаде сребърния си олимпийски медал от Рио де Жанейро 2016, за да събере пари за лечението на младо момче, което страда от рядка форма на рак.

Малаховски е седми във вечната ранглиста в мятането на диск със своя рекорд на Полша от 71.84 метра, поставен в Хенгело през 2003 г.

