Официално: Куадрадо се обвърза с Ювентус до 2022 година

Хуан Куадрадо подписа нов договор с Ювентус. Колумбиецът се обвърза с “бианконерите” до 2022 година.

Куадрадо бе привлечен в Юве през 2015 година и по принцип играе по дясното крило на атаката. В последните години обаче той успешно бе преквалифициран като десен бек и се справя повече от успешно с новата си роля. Именно с добрите си игри в защита през този сезон той убеди шефовете на торинци да му предложат удължаване на договора.

