Великобритания, Германия и Сърбия се класираха за четвъртфиналите

Сърбия изхвърли от надпреварата шампиона за 2017 година Франция. Новак Джокович се наложи с 6:3, 6:3 над Беноа Пер за час и 10 минути, а по същото време Филип Крайнович спечели със 7:5, 7:6(5) срещу Жо-Вилфрид Цонга. На двойки Никола Маю и Пиер-Юг Ербер спечелиха с 6:4, 6:4 срещу Янко Типсаревич и Виктор Троицки, но това бе без никакво значение за първото място в група "А'.







В група "F" първото място зае Великобритания след успех над Казахстан. На сингъл двата тима си размениха по една победа, като Кайл Едмънд се справи с Михаил Кукушкин с 6:3, 6:3, а Александър Бублик възстанови паритета след 5:7, 6:4, 6:1 срещу Дан Евънс. На двойки британците обаче бяха безпощадни и Джейми Мъри и Нийл Шкупски се наложиха с 6:1, 6:4 над Кукушкин и Бублик.



