Татко е Бронзовия бомбардировач!

View this post on Instagram

Till This Day Who Do You Got? @bronzebomber Or @kingkongboxing __________________________________________________ Like , Comment , Tag your friends __________________________________________________ #FloydMayweather #Mayweather #ConorMcGregor #MannyPacquiao #Pacquiao #CaneloAlvarez #Canelo #RyanGarcia #GervontaDavis #Boxeo #Boxing #DannyGarcia #NateDaiz #AdrienBroner #TerenceCrawford #TheFightersVoice #BoxingHype #BoxeoMexicano #Usyk #AnthonyJoshua #Golovkin #ErrolSpencejr #MikeyGarcia #DeontayWilder #Loma #TysonFury #AndyRuiz2 #WilderOrtiz2

A post shared by The Fighters Voice (@thefightersvoice) on Nov 20, 2019 at 9:28pm PST