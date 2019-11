Филми и дискусии на откриването на Дни на предизвикателствата

Заедно с фестивала се организира и фотоконкурс за професионалисти и любители , като темата е "Биоразнообразие и дива природа".





- Жил Бьоф, специалист по физиология на околната среда и биоразнообразието. Професор в Сорбоната и Университета Пиер и Жолио Кюри, той работи в Обсерваторията по океанология в Банюлс-сюр-мер, председател е на Научния съвет на Френската агенция за биоразнообразие и член на многобройни органи за защита и управление на природните резервати. Бил е президент на Националния природо-научен музей (2010-2015) и е прекарал 20 години във Френския изследователски институт за експлоатация на морето (IFREMER), бил е и член на Управителния съвет на WWF. Заемал е длъжността научен съветник за науките за живота и природата, климата и океана в кабинета на Сеголен Роял, министър на околната среда, енергетиката и морето и е избран за гост-професор в Колеж дьо Франс - катедра "Устойчиво развитие, енергетика, околна среда и общество".

- WIND2WIN Challenge е първото предизвикателство с уиндсърф в България. То се проведе през септември 2018 г. по българското крайбрежие на Черно море, между селата Дуранкулак и Резово. Илияна Стоилова и Йоан Колев са атлетите, които приеха предизвикателството и преминаха разстояние, равняващо се на 300 км. Предизвикателството има за цел да привлече вниманието на обществеността към проблема с пластмасовото замърсяване в Черно море. Техният филм ще бъде прожектиран в 16.30 ч. и последван от дебат с Жил Бьоф и морския билог Стефани Клайн на тема биоразнообразието във водна среда.

- Еврар Венденбаум се интересува от природата и нейното изследване, той е и фотограф и режисьор на филми за научни експедиции. Работата му го е отвеждала из най-недостъпните кътчета на планетата като гигантските стени на Каракорам и Йосемити, които е изкачвал, полярните шапки на Аляска и Патагония, по които се е спускал със ски, няколко острова в Индийския океан и горите на Амазония и Индонезия, които е обиколил с пирога. Еврар донася от всяко едно от своите изследователски пътувания прекрасни кадри и невероятни разкази за приключения, които са били публикувани и представени по многобройни фестивали, телевизии, списания, каталози, реклами и книги по света. Той ръководи и екологичната асоциация Naturevolution и влага своите умения в услуга на опазването на биоразнообразието. Той ще участва в дебата „Пресечни гледни точки за приоритетите на биоразнообразието във Франция и България през 2020 г.: какви предизвикателства и какви решения?” в 18 ч. Неговият филм „Scoresby – Шепотът на леда” (2018) ще бъде прожектиран в 19.30 ч. и последван от дискусия с режисьора.

- Антоан Жирар е приключенец, парапланерист и преподавател. От 2011 г. насам той се захваща с най-лудите предизвикателства: двупосочен полет с парапланер самостоятелно над Южния остров на Нова Зеландия на разстояние от 1 200 км. 1 200 км полет с парапланер в Пакистан и Хималаите. През 2017 г. е номиниран за приключенец на годината от Нешънъл Джиографик за своя полет над Броуд Пийк (8 051 м). През 2019 г. осъществява първия полет с парапланер над планиската верига Анди. Филмът му „Пътят на Кондора” (2018), който разказва за това приключение, ще бъде прожектиран в 20.50 ч. и последван от дискусия с режисьора.

- WWF България, представляван от Катерина Раковска.

- Българската Фондация Биоразнообразие, представлявана от Румяна Иванова.



Повече за фестивала:



Официален сайт: predizvikatelstva.com/

Някои от най-новите филми в екстремните спортове ще бъдат показани на XV-тите Дни на предизвикателствата. Сред тях е Rotpunkt на Patagonia, а Berghaus Spectre – To The End of the Earth ще разкаже за най-вълнуващите скорошни експедиции в Антарктида на алпиниста Лео Хоулдинг. Събитието ще се проведе от 2 до 5 декември във Френския културен институт и Университета по архитектура, строителство и геодезия.Сред гостите, които са потвърдили участието си, са Кристоф Думарест - гид и алпинист с изкачвания в Алпите и по света, Еврард Вендербаум - документалист, алпинист и изследовател на дивата природа на Мадагаскар, Гренландия и Индонезия, ултрамаратонецът Дион Леонард и световният рекордьор във височинния парапланеризъм Антоан Жирар. Българското присъствие ще бъде отбелязано от Владимир Павлов, който се спусна със сноуборд от осемхилядника Манаслу.Фестивалът ще бъдат официално открит на 2 декември във Френския културен институт с дебати, прожекции на документални филми и дискусии с режисьорите, посветени на опазването на биоразнообразието в контекста на драматичен спад на броя на растителните и животинските видове на планетата. По същото време в Мадрид ще се проведе Конференцията за климатичните промени (COP 25 от 2 до 13 декември 2019 г.). На 2 декември входът е свободен в рамките на наличните места, като е нужна регистрация.