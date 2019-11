Тенис Италия преклони глава пред САЩ след исторически мач за "Купа Дейвис" 21 ноември 2019 | 13:00 - Обновена 0



Incredible!!!



Jack Sock and Sam Querrey defeat Simone Bolelli and Fabio Fognini in what is the second latest finish in tennis history



Преди това американците претърпяха първата си загуба в историята от Канада за “Купа Дейвис”. Канада пък спечели Група “F” и на 1/4-финалите ще се изправи срещу Австралия. Ник Кирьос и компания завършиха на първо място в Група “D”. Отборът на САЩ надви Италия с 2:1 победи на Финалите на “Купа Дейвис” в Мадрид след втория най-късно завършил мач в историята на тениса. Сам Куери и Джак Сок надделяха над Симоне Болели и Фабио Фонини със 7:6 (4), 6:7 (2), 6:4 в мач, който завърши след 4 часа сутринта местно време. Точният час на приключването на срещата бе 4:04 - рекорд за Davis Cup. Най-късно завършилият мач в историята е този между австралиеца Лейтън Хюит и кипъреца Маркос Багдатис на Australian Open през 2008 година. Двамата си стиснаха ръцете в 4:30 часа местно време.Сблъсъкът между Италия и САЩ започна с победата на Фабио Фонини срещу Рейли Опелка с 6:4, 6:7 (4), 6:3, но Тейлър Фриц надви полуфиналиста от US Open Матео Беретини с 5:7, 7:6 (5), 6:2, за да изравни резултата и да даде шанс на САЩ за обрат.Преди това американците претърпяха първата си загуба в историята от Канада за “Купа Дейвис”. Канада пък спечели Група “F” и на 1/4-финалите ще се изправи срещу Австралия. Ник Кирьос и компания завършиха на първо място в Група “D”. 0



1