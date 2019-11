НБА Лука Дончич с нов феноменален мач, саморазправи се с Голдън Стейт (видео) 21 ноември 2019 | 11:56 - Обновена 0



LUKA TRIPLE-DOUBLE THREAD



• #Mavericks G/F Luka Doni finished tonight’s game with 35 points, 10 rebounds and 11 assists in only 25 minutes and 30 seconds.



• This marks the 7th triple-double by Doni this season, and the 15th of his short career. pic.twitter.com/A7N0aMfUzY — Mavs PR (@MavsPR) November 21, 2019 Словенската звезда Лука Дончич направи поредния си трипъл-дабъл този сезон - 35 точки, 10 борби и 11 асистенции, но по-интересното е, че го постигна само за 26 минути игра. 20-годишното леко крило имаше 33 точки през първото полувреме, а завърши мача и с 3 откраднати топки. Той показа и впечатляваща ефективност при стрелбата от игра (11-18, 6-10 от зоната за три точки, 7-8 от фауллинията).

35 points

11 assists

10 rebounds

26 minutes@luka7doncic pulled out all the tricks tonight. That man is still out of his mind. #MFFL pic.twitter.com/od04cfAyyr — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 21, 2019 За словенската сензация Дончич това бе седми трипъл-дабъл от началото на сезона, като за тази впечатляваща бройка са му били необходими само 14 мача. Снощи той остана на една точка от клубния рекорд на германската легенда на Маверикс Дирк Новицки от 34 точки за едно полувреме (3 ноември 2009 срещу Юта Джаз).

Here are the players with back-to-back 35-point triple-doubles in NBA history:



Jordan

Russ

Harden

And now Luka.@luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/qzMsudt8dC — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 21, 2019 През първото полувреме Дончич бе 10-11 в стрелбата от игра, 6-7 от тройката и 7-8 при фауловете. Само в първата четвърт суперталантът имаше 22 точки, 5 борби и 5 асистенции. За сравнение целият тим на Голдън Стейт имаше 16 точки в първите 12 минути.



Другата звезда на Мавс - Кристапс Порзингис, се отчете с 14 точки и 10 борби, като добави 2 асистенции и 2 блока. Най-резултатен за Голдън Стейт пък бе новобранецът Ерик Пашал. 23-годишното тежко крило записа 22 точки.





Далас изравни клубния си рекорд от 22 тройки в едни мач, като същевременно нанесе на “Воините” най-тежкото им поражение от 1973 година.



Далас Маверикс съсипа Голдън Стейт Уориърс със 142:94 като домакин в мач от НБА снощи. Тексасци взеха първата четвърт с 44:16 и оттам нататък въпросът бе не кой ще спечели, а с каква разлика Лука Дончич и компания ще разгромят обезкървения си съперник. "Воините" играха без възстановяващите се от травми Дреймонд Грийн и Д'Анджело Ръсел, а както е известно, трайно контузени в отбора на Стийв Кър са звездите Стеф Къри и Клей Томпсън.

