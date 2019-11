Крис Сайборг остана без дрехи (снимка)

View this post on Instagram

#Repost @larissareis007 with @get_repost @criscyborg, you are so beautiful. From the old days of Brazil until now you have never changed. You are my authentic and genuine friend that inspires me. I love you and am so happy for you. Being respected in your new organization has already opened new doors and you have never been afraid of change. You have always invited change and life’s most difficult challenges. You are my champion and I will always have a beautiful place in my heart for you. Women worldwide love and support you. You inspire us with courage to pass through our fears. I will be there with you at your @bellatormma debuted in Jan to love and support you in this next chapter of life! #cyborgnation #Bellator #photoshoot •••••••••••••••••••••••••• @criscyborg, você é tão bonita. Desde os velhos tempos do Brasil até agora você nunca mudou. Você é minha amiga autêntica e genuine que me inspira. Eu te amo e estou muito feliz por você. Ser respeitada em sua nova organização já abriu novas portas e você nunca teve medo de mudar. Você sempre convidou mudanças e os desafios mais difíceis da vida. Você é minha campeã sempre terei um lugar bonito no meu coração para você. As mulheres em todo o mundo amam e apoiam você. Você nos inspira com coragem para passar por nossos medos. Eu estarei lá com você no seu @bellatormma debut em janeiro para amar e apoiá-la neste próximo capítulo da vida! #cyborgnation #bellator #photoshoot

A post shared by ®Cristiane Justino (@criscyborg) on Nov 18, 2019 at 11:04am PST