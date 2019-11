Бейзбол Последните маршрути към Токио '20 минават през САЩ и Тайван 21 ноември 2019 | 10:20 0



копирано





Битката между страните от Северна, Централна и Южна Америка ще се проведе в Аризона (САЩ) от 22 до 26 март 2020 г. с участието на общо осем отбора. Те бяха разпределени в две групи:



Група А: САЩ, Пуерто Рико, Доминиканска република, Никарагуа

Група Б: Куба, Венецуела, Канада, Колумбия



Official schedule of the WBSC Americas Olympic Qualifier in Arizona from 22-26 March 2020.



The last Qualifier will be held in Taichung, Taiwan, from 1-5 April.@ctba pic.twitter.com/HcZ42Q2zpZ — WBSC (@WBSC) 20 ноември 2019 г.

След мачове всеки срещу всеки първите два отбора от всяка група ще се класират за Финална четворка, в която ще важат резултатите между тимовете от първата фаза. Победителят в крайното класиране ще вземе олимпийската квота, а вторият и третият ще получат право да играят във финалната световна квалификация.



Тя ще се състои в Тайчун (Тайв) от 1 до 5 април 2020 г. и в нея ще се включат общо шест отбора: Тайван, Китай, Холандия, победителят от предварителна пресявка в зона "Океания" и двата тима от зона "Америка". Тук победителят ще бъде излъчен след един кръг мачове всеки срещу всеки.



The schedule for the WBSC Baseball Last Qualifier has been announced for the six-team tournament due to be held in Taichung, Taiwan, from 1-5 April. #Tokyo2020 https://t.co/50JZwF0imo pic.twitter.com/3cktnok7uB — WBSC (@WBSC) 20 ноември 2019 г.

"Вече всички отбори знаят своите маршрути до Токио. Вълнението и очакването за това историческо завръщане на бейзбола в олимпийските игри ще нарасне с тези две квалификации и ще постеле за един незабравим бейзболен турнир през 2020 г.", коментира генералният секретар на WBSC Бън Чу Лоу при тегленето на жребия в хотел "Агора Риджънси" в Сакай (Яп), където днес се открива III конгрес на световната централа.



Победителите в последните две квалификации ще се присъединят към четирите отбора, които вече имат гарантирано място в 6-странния олимпийски турнир по бейзбол в Токио '20: Япония (домакин), Израел (зона "Европа-Африка"), Мексико (зона "Америка" от "Премиър 12") и Корея (зона "Азия-Океания" от "Премиър 12").



Световната бейзболна и софтболна конфедерация (WBSC) изтегли жребия за последните две квалификации за олимпийския турнир по бейзбол на игрите в Токио '20. Едната от тях ще бъде континентална за зона "Америка", а другата – финалната световна пресявка, като и в двете ще бъде разиграна по една квота.Битката между страните от Северна, Централна и Южна Америка ще се проведе в Аризона (САЩ) от 22 до 26 март 2020 г. с участието на общо осем отбора. Те бяха разпределени в две групи:САЩ, Пуерто Рико, Доминиканска република, НикарагуаКуба, Венецуела, Канада, КолумбияСлед мачове всеки срещу всеки първите два отбора от всяка група ще се класират за Финална четворка, в която ще важат резултатите между тимовете от първата фаза. Победителят в крайното класиране ще вземе олимпийската квота, а вторият и третият ще получат право да играят във финалната световна квалификация.Тя ще се състои в Тайчун (Тайв) от 1 до 5 април 2020 г. и в нея ще се включат общо шест отбора: Тайван, Китай, Холандия, победителят от предварителна пресявка в зона "Океания" и двата тима от зона "Америка". Тук победителят ще бъде излъчен след един кръг мачове всеки срещу всеки."Вече всички отбори знаят своите маршрути до Токио. Вълнението и очакването за това историческо завръщане на бейзбола в олимпийските игри ще нарасне с тези две квалификации и ще постеле за един незабравим бейзболен турнир през 2020 г.", коментира генералният секретар на WBSC Бън Чу Лоу при тегленето на жребия в хотел "Агора Риджънси" в Сакай (Яп), където днес се открива III конгрес на световната централа.Победителите в последните две квалификации ще се присъединят към четирите отбора, които вече имат гарантирано място в 6-странния олимпийски турнир по бейзбол в Токио '20: Япония (домакин), Израел (зона "Европа-Африка"), Мексико (зона "Америка" от "Премиър 12") и Корея (зона "Азия-Океания" от "Премиър 12").

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 104

1