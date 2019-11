Тенис Надал вдъхнови Испания за успех срещу шампиона Хърватия 21 ноември 2019 | 09:47 - Обновена 0



копирано



@RafaelNadal secures the win for Spain#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/Hl6Na8dSi1 — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) 20 ноември 2019 г. По този начин испанците завършиха на първото място в група В и се класираха за четвъртфиналите, а “шахматистите” останаха последни. На втора позиция е тимът на Русия, който очаква последните резултати в другите групи, за да разбере дали ще продължи напред в турнира.

The race to the Davis Cup Finals Quarterfinals is getting tight! Who will join Spain, Australia & Canada? Tomorrow is gonna be big! #DavisCupFinals2019 #TSHTennis pic.twitter.com/AtTYdVVOtn — TSH Tennis (@TSH_Tennis) 21 ноември 2019 г. Австралия също си осигури място в следващата фата, след като постигна втора победа и завърши на върха в група D. Ник Кирьос победи Стив Дарсис (Белгия) с 6:2, 7:6 (9), а след него това направи и Алекс де Минор срещу Давид Гофен - 6:0, 7:6 (4). В протоколната среща на двойки белгийците Сандер Жил и Йоран Влиген победиха Джон Пиърс и Джордън Томпсън след само гейм игра и отказване поради контузия на австралийците. "(That's) #DavisCup emotions for you. Everything just means so much greater when you're playing for your country. I'm happy that I was able to win for Australia. A win is a win however you may do it. I did it the hard way today and I'm very happy."@alexdeminaur #GoAussies pic.twitter.com/bxZGEpRtWu — TennisAustralia (@TennisAustralia) 20 ноември 2019 г. Второто място в групата остана за Белгия, а последни останаха колумбийците, като и двата отбора отпадат от надпреварата.



Турнирът за “Купа Дейвис” се провежда в Испания по нов формат, който наподобява схемата на светвоното първенство по футбол. 18 отбора са разпределени в шест групи, като победителите плюс двата най-добри втори се класират за четвъртфиналите. Финалът е в Мадрид на 24 ноември.

