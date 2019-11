УЕФА погна и румънците за расизъм

УЕФА започна дисциплинарно дело по повод расистки скандирания на румънски фенове по време на евроквалификацията срещу Швеция, спечелена от скандианвците с 2:0. В края на мача в Букурещ имаше обиди срещу тъмнокожия нападател на гостите Александър Исак , който се оплака на съдията Даниеле Орсато и срещата беше прекратена за няколко минути. Дикторът на стадиона помоли публиката да се държи възпитано, но след като реферът поднови играта, всяко докосване до топката на Исак беше съпровождано от освирквания.

“Знаехме, че може да се случи нещо подобно, бяхме подготвени. Тъжно е, но е факт. Попитах съдията дали е чул скандиранията и той ми каза, че не ги е чул. След няколко минути обаче спря мача. Реших, че няма да позволя на случилото се да ми повлияе. Тези хора от трибуните искаха именно това, но аз не го позволих”, коментира след двубоя Исак.

Alexander Isak says he was racially abused during Sweden’s game in Romania. pic.twitter.com/efUey3qgyU