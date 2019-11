Новата база на Ливърпул ще бъде готова през следващото лято

Новата база на Ливърпул ще бъде напълно завършена през лятото на 2020 година, съобщават медиите в Англия. Строежът на модерния тренировъчен комплекс върви по първоначалния план, похвалиха се от лидера в класирането във Висшата лига.

Liverpool new £50m training base unveiled.



The new training ground in Kirby will house both Liverpool first-team players and academy. pic.twitter.com/Czh765QEIk