Звездите на Тотнъм благодариха на Почетино

Футболистите на Тотнъм останаха силно изненадани от неочакваното уволнение на мениджъра Маурисио Почетино, но побързаха да му благодарят за свършената работа.

"Шефе, винаги ще ти бъда благодарен, че ми помогна да сбъдна мечтите си. С теб имаме невероятни спомени за последните пет и половина години и аз никога няма да ги забравя. Ти бе не само мой мениджър, но и мой приятел и ти благодаря за това. Успех в следващите ти начинания!", написа голмайсторът на тима Хари Кейн.

Gaffer. I’ll be forever thankful to you for helping me achieve my dreams. We’ve had some amazing moments in the last 5 and a half years that I will never forget. You were my manager but my friend as well and I thank you for that relationship. Good luck with your next chapter! pic.twitter.com/u64RXV7wd4