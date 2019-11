Тенис Джокович и Сърбия не дадоха шанс на Япония, Мъри се измъчи, но показа характер 20 ноември 2019 | 16:13 - Обновена 0



We've seen that roar before @andy_murray uses all his champion spirit to clinch a first Davis Cup victory in three years!#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/8WJHbpM30s — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 20, 2019 Нишиока не успя да спечели нито един гейм, в който сервираше в първия сет. Джокович направи 3 пробива в първата част и 2 във втората по пътя към победата, а в мача на двойки ветераните Янко Типсаревич и Виктор Троицки излизат по-късно днес срещу Бен Маклаклан и Ясутака Учияма.

Unbeatable lead...@DjokerNole stars for Serbia.



20#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/HLpilWj8oU — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 20, 2019 В същото време Великобритания води с 1:0 победи срещу Холандия в Група “Е” благодарение на доста трудния успех на Анди Мъри срещу 179-ия в света Талон Грийкспоор. Мъри надви съперника си с 6:7 (7), 6:4, 7:6 (5) след почти 3 часа битка на корта в комплекса "Каха Магика".

Feeling the in Madrid@DjokerNole #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/95N9iYS7Yr — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 20, 2019 Мъри заби 12 аса, но съперникът му пласира точно два пъти повече. В първия сет нямаше нито един пробив, а единственият мини-брейк дойде в последната точка на тайбрека, завършил 9:7 за холандеца. Завърналият се в професионалния тенис след тежка контузия Мъри намери сили за обрат, като още в първия гейм на втората част реализира първия пробив в мача. Never count him out @andy_murray fights back to give the Brits the lead...



10#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/qRPWPoRE4H — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 20, 2019 Грийкспор върна пробива в шестия гейм, но веднага след това отново загуби подаването си и това се оказа решаващо във втория сет. В решаващата трета част Грийкспор поведе с 4:1, но Мъри изравни за 4:4 и се добра до тайбрек, в който британецът също навакса изоставане от 1:4, за да пречупи противника си със 7:5.

Madrid, you made @andy_murray's day...



БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 512

