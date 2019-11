Лапландия е готова за шоуто "слалом"

Няма по-добро място от Лапландия за старт на състезанията в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Снежни пейзажи, ниски температури, диви елени, а с малко късмет може да се види и северното сияние.

Най-добрите скиори алпийци се наслаждават на тази атмосфера всеки месец ноември от 2004 година насам. 14 женски и 10 мъжки състезания оттогава досега са се провеждали в зимния център Леви, а този уикенд не прави изключение.

Микаела Шифрин и Мария Хьофъл-Рийш са най-успешни при дамите в Леви с по три победи досега. Но има претендентки за трона в лицето на Петра Влъхова, например, която единствена освен Шифрин е печелила старт в Леви, откакто Хьофъл-Рийш и Тина Мазе прекратиха кариерите си.

Швейцарската звезда в техничните дисциплини Уенди Холденер е друга от фаворитките за място на подиума, тъй като има два такива в Леви, а и финишира трета в генералното класиране на слалома миналата година. Тя обаче никога не е печелила старт в дисциплината, независимо че има 22 подиума и сребърни медали от Олимпийските игри в Пьончан 2018 и Световното първенство в Санкт Мориц.

Ана Свен-Ларсон от Швеция също не бива да бъде подценявана, тъй като има редица финиша в топ 5, а и се качи на подиума на Световното.

After a short break, #fisalpine ski races are finally back! This Sunday all eyes are on #worldcuplevi for the first men's slalom of the season! #welcometowinter pic.twitter.com/9a5M5BIouQ