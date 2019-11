Германия Левандовски не смята, че борбата за "Златната топка" е честна 20 ноември 2019 | 12:25 - Обновена 0



Един от най-силните футболисти през последните месеци - Роберт Левандовски , не смята, че надпреварата за “Златната топка” е честна. Нападарелят на Байерн (Мюнхен) е сред потенциалните победители в приза за 2019 година. Полякът е и лидер в надпреварата за “Златната обувка” за 2019/20 г."Смятам, че играчите в английското и испанското първенство има предимство - коментира Лева пред Sport Bild. - Вижте какво се случи с Франк Рибери през 2013 г. Тогава той направи изключителен сезон, спечели Шампионската лига, но остана трети.”Бившият футболист на Борусия (Дортмунд) е амбициран да заслужи приза. “Надявам се един ден да го спечеля като играч на Байерн. Всички виждат статистиката, другото не зависи от мен”, добави Левандовски.Той даже смята, че тепърва ще играе по-силно. “На 31 г. съм и най-доброто от мен тепърва предстои. Надявам се това да продължи няколко години. Познавам тялото си добре и знам кога мога да дам повече от себе си и кога трябва да намаля темпото. Добрата подготовка и допълнителни индивидуални занимания са ключът за всичко. Потрудих се много, за да съм в тази форма. Засега нещата са почти перфектни и тялото ми се чувства добре. Но това не означава, че сега ще намаля темпото. Продължавам да искам да ставам все по-силен”.

