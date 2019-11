НБА Извънземен! ЛеБрон стана първият играч с "трипъл-дабъл" срещу всички 30 отбора в НБА 20 ноември 2019 | 10:28 - Обновена 0



@KingJames (25 PTS, 11 REB, 10 AST) tallies his 5th triple-double of the season as the @Lakers move to 12-2! #LakeShow pic.twitter.com/IRAntbfDOa — NBA (@NBA) 20 ноември 2019 г. "Наистина не знам какво да мисля за това", заяви Джеймс след петата поредна победа на "езерняците". - Готина статистика, радвам се, че се случи при наша победа."

Ръсел Уестбрук ще има два шанса да постигне същото този сезон, ако успее да запише "трипъл-дабъл" срещу Оклахома Сити. Помощник- треньорът на Лейкърс Джейсън Кид е трети в този списък с "трипъл-дабъл"-и срещу 28 отбора, следван от Лари Бърд (25) и Меджик Джонсън (24).



Джеймс се нарежда на пето място в класацията за брой "трипъл-дабъл"-и с 86, изоставайки от Кид (107), Джонсън (138), Уестбрук (141) и Оскар Робъртсън (181).

.@KingJames is the only player to put up a triple-double against all 30 NBA teams (via @EliasSports)



LeBron James - 30 teams

Russell Westbrook - 29 teams

Jason Kidd - 28 teams pic.twitter.com/glGsrpBHul — ESPN (@espn) November 20, 2019 Антъни Дейвис допринесе с 34 точки и 7 борби, а домакините спечелиха са 12-и път в 13 срещи и водят в класирането в Лигата.



Денис Шрьодер вкара 20 от 31 точки през солидното първо полувреме на гостите, които се оттеглиха на почивката с аванс от 63:53, но не успяха да го задържат през втората част. Суперзвездата ЛеБрон Джеймс направи трипъл-дабъл за историята при успеха на Лос Анджелис Лейкърс със 112:107 над гостуващия Оклахома Сити в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Той завърши с 25 точки, 11 борби и 10 асистенции, като с това стана първият играч, който успява да запише "трипъл-дабъл" срещу всеки един от 30-те клуба в Лигата.Ръсел Уестбрук ще има два шанса да постигне същото този сезон, ако успее да запише "трипъл-дабъл" срещу Оклахома Сити. Помощник- треньорът на Лейкърс Джейсън Кид е трети в този списък с "трипъл-дабъл"-и срещу 28 отбора, следван от Лари Бърд (25) и Меджик Джонсън (24).Джеймс се нарежда на пето място в класацията за брой "трипъл-дабъл"-и с 86, изоставайки от Кид (107), Джонсън (138), Уестбрук (141) и Оскар Робъртсън (181).Антъни Дейвис допринесе с 34 точки и 7 борби, а домакините спечелиха са 12-и път в 13 срещи и водят в класирането в Лигата.Денис Шрьодер вкара 20 от 31 точки през солидното първо полувреме на гостите, които се оттеглиха на почивката с аванс от 63:53, но не успяха да го задържат през втората част.

