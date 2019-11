Тенис Надал помогна на Испания за обрат срещу Русия, Канада е първият 1/4-финалист в Мадрид 20 ноември 2019 | 09:57 - Обновена 0



Thriller!@RafaelNadal holds on against Khachanov to level things up here in Madrid...



11#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/G6Rr7Zzg8q — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 19, 2019 В мача между Надал и Хачанов имаше само един пробив - реализиран от носителя на 19 титли от “Големия шлем” в четвъртия гейм на първия сет. Във втората част всеки от двамата тенисисти имаше по една възможност за пробив, а в тайбрека първо Надал пропусна мачбол при 6:5, след което Хачанов имаше сетбол при 7:6. При 8:7 световният №1 направи решаващ мини-пробив и затвори мача в два сета, с което помогна на домакините да измъкнат крайната победа.

25th Davis Cup match win in a row for @RafaelNadal...#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/27ULnyJE7f — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 19, 2019 Междувременно Канада надви САЩ с 2:1 победи в Група “F” и записа втори успех на Финалите. В първия си мач канадците се справиха с 2:1 с Италия. Васек Поспишил надделя след два тайбрека над Рейли Опелка, за да даде аванс на канадците срещу САЩ - 7:6 (5), 7:6 (7). Canada are the first team to make it through to the quarter-finals! #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/zroHthd29r — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 19, 2019 След това Денис Шаповалов не даде сет на Тейлър Фриц, подпечатвайки победата на Канада - 7:6 (6), 6:3, а на двойки САЩ спечелиха, след като Поспишил и Шаповалов не излязоха срещу Сам Куери и Джак Сок, тъй като възпитаниците на капитана Франк Данчевич си гарантираха първото място в Група "F" и класиране на 1/4-финалите. Канада и САЩ се срещнаха за първи път в “Купа Дейвис” от 1965 година. Американците имат рекордните 32 трофея от турнира, но не са го печелили от 2007 година насам. Watch your step @NickKyrgios



Австралия пък започна с категоричен успех с 3:0 срещу Колумбия в Група "D". Ник Кирьос се наложи над Алехандро Гонсалес с 6:4, 6:4, а Алекс Де Минор се справи с Даниел Галан Риверос с 6:3, 6:4 в двубоите на сингъл. В мача на двойки Джон Пиърс и Джордън Томпсън надделяха над водачите в световната ранглиста при дуетите Хуан Себастиан Кабал и Роберт Фара с 6:3, 3:6, 7:6 (6). Южноамериканците допуснаха второ поражение и отпадат от турнира. Австралия и Белгия пък ще определят победителя в групата в пряк двубой помежду си. Испания надви Русия с 2:1 победи на Финалите на "Купа Дейвис" в Мадрид. Суперзвездата на испанците Рафаел Надал надигра с 6:3, 7:6 (7) Карен Хачанов, за да изравни резултата, след като в първата среща Андрей Рубльов прекърши с 3:6, 6:3, 7:6 (0) Роберто Баутиста Агут. В мача на двойки, който бе решаващ за крайния изход от този сблъсък, ветераните Марсел Гранойерс и Фелисиано Лопес сразиха Хачанов и Рубльов с 6:4, 7:6 (5). Срещата бе от Група "B", в която се намират и хърватите, които вече загубиха с 0:3 от Русия.



