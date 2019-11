Автогол помогна на Хърватия за обрат

В последния си мач за 2019 година Хърватия победи с 2:1 Грузия. Контролата се игра в Пула, а домакините направиха обрат, с който зарадваха местните фенове. Гиорги Абуряня откри за грузинците в 18-ата минута, но техният капитан Гурам Кашия си вкара автогол в 25-ата. След почивката Иван Перишич донесе успеха на Хърватия.

Лошата новина за домакините беше контузията на Никола Влашич. Халфът на ЦСКА (Москва) влезе като резерва в средата на втората част, но в 81-ата минута напусна принудително след сблъсък с противников играч. Първите прогнози са, че травмата му не е сериозна.





#Croatia completes another successful year with a 2:1 friendly win over @GeorgianFF in Pula! Congratulations! #BeProud #CROGEO #Family #Vatreni pic.twitter.com/ryToK4ldgY