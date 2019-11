Хеттрик на Вайналдум и гръмко 5:0 за Холандия (видео)

Холандия разгроми с 5:0 Естония в последния си мач от квалификациите за Евро 2020. "Лалетата" вече си бяха осигурили място сред финалистите, но не показаха милост срещу аутсайдера в група "С". С хеттрик се отличи капитанът в този мач Жоржиньо Вайналдум, а по едно попадение добавиха Нейтън Аке и дебютантът Майрон Боаду.

Въпреки убедителния успех, домакините останаха на второ място в крайното класиране, на две точки зад Германия. Естонците финишираха последни без нито една победа. 53 000 изпълниха трибуните на "Йохан Кройф Арена", за да видят поредната победа на любимците си и да ги поздравят за класирането на еврофиналите.

Селекционерът на холандците Роналд Куман заложи в атака на Мемфис Депай, Люк де Йонг и младата звезда на АЗ Алкмаар Калвин Стенгс. Гостите пък действаха в предни позиции само с Ерик Сорга.

"Лалетата" стартираха ударно и поведоха още в 6-ата минута с гол на капитана Жоржиньо Вайналдум. Халфът на Ливърпул беше точен с глава след центриране на Промес. По този начин Вайналдум стана първият холандец с попадения в три поредни мача за националния тим след Робин ван Перси през 2013-а.

