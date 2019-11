Северна Ирландия ядоса Бундестима и отнесе здрав пердах (видео)

Германия завърши квалификациите за Евро 2020 като победител в група "С". В последния си мача Бундестимът разпердушини Северна ирландия с 6:1, въпреки че гостите изненадващо поведоха. Над всички отново беше Серж Гнабри, който реализира хеттрик. Другите голове за тима на Йоахим Льов бяха дело на Леон Горетцка (2) и Юлиан Брант. За Северна Ирландия се разписа Майкъл Смит.

Германия финишира с 21 точки от 24 възможни и голова разлика 30:7. Втората позиция, която също осигурява директна квота за еврофиналите, остана за Холандия, а Северна Ирландия зае трето място в групата.

Двубоят се игра във Франкфурт, а Йоги Льов направи някои размествания в състава си. На вратата вместо Мануел Нойер застана Марк-Андре тер Стеген. В центъра на защитата си партнираха Емре Джан и Жонатан Та, а Горетцка, Брант и Илкай Гюндоган действаха зад Гнабри.

Началото на срещата беше повече от сензационно - с гол за северноирландците, които само допреди няколко дни имаха надежди за второто място, но не успяха да победят Холандия. В 11-ата минута Майкъл Смит от Хартс изстреля истински снаряд, след който топката спря зад гърба на Тер Стеген.

Германия реагира бързо и пред вратата на Пийкок-Фаръл се заредиха положения. Стражът на гостите спаси няколко положения, но в 19-ата минута беше безпомощен. След пас на Йонас Хектор топката стигна до Гнабри, който се обърна в наказателното поле и с мощен шут изравни.

Този резултат се запази почти до края на полувремето. В 43-ата минута отново Хектор напредна отляво и върна топката към точката на дузпата. Пръв до нея стигна Горетцка и с помощта на дясната греда преодоля Пийкок-Фаръл за 2:1.

