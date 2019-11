Божидар Краев поиска №10 и в "Инстаграм"

View this post on Instagram

“Моментът е добър да навлезе новата генерация български футболисти, новата вълна млади играчи. Ивелин Попов съобщи решението си на тренировката преди мача, аз респектирам неговата отдаденост и труд, които е положил. Мисля, че аз съм човекът, който трябва да заема тази роля с №10 в центъра на терена” #KRAEV

