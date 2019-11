Президентът на Серия "А" подаде оставка

Президентът на Серия "А" Гаетано Мичике обяви, че се оттегля от поста, който заемаше от 19 март 2018 година насам. Решението му идва в следствие на започнатото от Италианската футболна федерация разследване във връзка с избирането му на тази позиция.

"С това изявление искам да ви уведомя за незабавната ми оставка като президент на Серия "А". Слуховете в днешните броеве на вестниците, свързани с потенциалния изход на разследването около назначаването ми преди 20 месеца, са неприемливи и ме подтикнаха да взема това решение. През последните месеци работих по трансформирането на италианския футбол, прибавяйки към състезателните и спортните ценности тези, свързани с бизнеса и икономиката. Това е жизнено важно и подготвително за пристигането на нови и големи компании като спонсори, както и за правдоподобност във финансовите пазари. Това беше и трансформация, която имаше важната цел да доближава семействата и феновете до футболния и като цяло спортния свят. Благодаря на всички, които работиха с мен, както и на журналистите, които следяха моето ръководене с професионализъм", се казва в изявлението на Мичике.

