Англия загрява за Евро 2020 с контрола с Дания на "Уембли"

Националният отбор на Англия ще изиграе приятелски мач с Дания на 31 март следващата година, обявиха футболните асоциации на двете страни. Срещата ще се играе на "Уембли" и ще бъде част от подготовката на двата отбора за предстоящото от 12 юни до 12 юли Eвропейско първенство.

Футболистите на Гарет Саутгейт ще имат общо четири проверки, като първата от тях ще бъде на 27 март, а съперникът за нея ще бъде обявен до дни. Третата и четвъртата ще бъдат в края на май или началото на юни.

