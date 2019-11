ММА Ронда Раузи обяви край на кариерата си 19 ноември 2019 | 17:32 - Обновена 0



копирано





Американката планира да роди от бившия шампион на UFC в тежка категория Травис Браун.

Good morning Charlie!! Guess who’s one of the newest @CharliesAngels? Come on set and behind the scenes with me - and of course don’t miss the all new @CharliesAngels now in theaters!! https://t.co/OC5uU3b87H — Ronda Rousey (@RondaRousey) 18 ноември 2019 г.

“Взех решение за своето бъдеще, живота и за всичко. Ще се постарая да направя всичко зависещо от мен, за да привлека вниманието към женската еволюция. В бъдеще планирам да родя дете. Странно е, но чувствам, че моята работа е изпълнена”, заяви Ронда Раузи пред



В началото на април Раузи проведе последния си бой в WWE. Тя отстъпи шампионската титла на ирландката Беки Линч.





През ноември 2012 година Роузи стана първата жена, която подписа договор с UFC.



Ронда Раузи записа 14 двобоя в UFC. Тя записа 12 поредни победи, след което допусна две загуби от Холи Холм и Аманда Нунеш.



Бившата джудистка стана първата шампионка за жени в лека категория. Ронда Раузи е първата жена, която бе въведена в Залата на славата на UFC.



От 2014 до 2019 година 32-годишната американка имаше договор с World Wrestling Entertainment (WWE).



Освен това Ронда Раузи се снима във филмите "Непобедимите 3", “Форсаж 7" и "22 миля”. Към днешна дата Ронда играе роля на боен инструктор в американския сериал "Ангелите на Чарли". През това лято Раузи една не счупи пръста си по време на снимките на сериала"9-1-1". Бившата шампионка на UFC Ронда Раузи потвърди своето решение да приключи професионалната си кариера.Американката планира да роди от бившия шампион на UFC в тежка категория Травис Браун.“Взех решение за своето бъдеще, живота и за всичко. Ще се постарая да направя всичко зависещо от мен, за да привлека вниманието към женската еволюция. В бъдеще планирам да родя дете. Странно е, но чувствам, че моята работа е изпълнена”, заяви Ронда Раузи пред The Sun. В началото на април Раузи проведе последния си бой в WWE. Тя отстъпи шампионската титла на ирландката Беки Линч.През ноември 2012 година Роузи стана първата жена, която подписа договор с UFC.Ронда Раузи записа 14 двобоя в UFC. Тя записа 12 поредни победи, след което допусна две загуби от Холи Холм и Аманда Нунеш.Бившата джудистка стана първата шампионка за жени в лека категория. Ронда Раузи е първата жена, която бе въведена в Залата на славата на UFC.От 2014 до 2019 година 32-годишната американка имаше договор с World Wrestling Entertainment (WWE).Освен това Ронда Раузи се снима във филмите "Непобедимите 3", “Форсаж 7" и "22 миля”. Към днешна дата Ронда играе роля на боен инструктор в американския сериал "Ангелите на Чарли". През това лято Раузи една не счупи пръста си по време на снимките на сериала"9-1-1".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4235 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1