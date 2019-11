Цветан Соколов и Зенит (Казан) срещу шампиона Кузбас на полуфинал за Купата на Русия

View this post on Instagram

Будет жарко #Repost @volleyballvfv with @make_repost Состоялась жеребьёвка полуфинальных пар московского «Финала Четырёх» розыгрыша Кубка России среди мужских команд памяти Константина Ревы Финальный матч пройдёт 26 декабря в 20:00 по московскому времени

