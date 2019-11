ММА Конър Макгрегър преговаря за двубой с Каубоя 19 ноември 2019 | 14:23 0



Мениджърът на Конър Макгрегър сподели, че бойният атлет не се връща в UFC заради парите и предполагаемият двубой с Доналд Серони - Каубоя вероятно ще се случи. Дългоочакваното завръщане на ирландеца в UFC е насрочено за 18-ти януари. Очаква се бившият шампион да се бие с Доналд Серони, но все още няма нищо потвърдено. Мениждърът Оди Атар обаче сподели, че преговорите са обещаващи. "Бих казал, че напредваме с преговорите. Срещнахме се с неговия отбор и поддържаме добра комуникация. Надявам се да можем да обявим битката в близките седмици." Самият Макгрегър беше споделил преди време, че иска да се бие 3 пъти през 2020-та. Атар подкрепи желанието на своя боец и заяви, че то не идва от нуждата от още пари, а по-скоро "The Notorious" иска да бъде активен и да докаже, че е най-добрия.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) на Ное 18, 2019 в 3:26 PST



Макгрегър не е стъпвал в октагона, откакто бе победен от настоящия шампион в леката категория, Хабиб Нурмагомедов през октомври 2018-та.

