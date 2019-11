Рони О'Съливан започва с аматьор в Шампионата на Обединеното кралство

Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан започва защитата на титлата си в Шампионата на Обединеното кралство срещу аматьора Рос Бълман, стана ясно от жребия.

Турнирът ще се проведе между 26 ноември и 8 декември в известната зала “Йорк Барбикан”. Мачовете от първия кръг ще се играят през първите три дни на надпреварата.

Световният шампион Джъд Тръмп започва с африканския шампион Амин Амири, Марк Селби се изправя срещу Анди Хикс, а Марк Алън стартира с легендата Джими Уайт.

