Алесандро Фей стана най-резултатният волейболист в Италия

View this post on Instagram

9689 è il numero che ha permesso a Fox Fei nell'ultima partita di battere il record di punti messo a segna in Superlega detenuto da Zlatanov. Che fosse un campione non è mai stato messo in discussione ma questa è il riconoscimento di una carriera che non è ancora finita. #pallavolo #segui #maniout #follow #pallavolomaschile #superlegacredembanca #superlega #credembanca #volley #volleymaschile #volleyball #piacenza #gassalespiacenza #alessandro #record #alessandrofei

A post shared by Mani Out (@mani.out.99) on Nov 18, 2019 at 4:37am PST